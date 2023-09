NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (08.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Morgan Stanley:

Ravi Shanker, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) weiterhin mit "equal-weight" und hebt das Kursziel von 186 USD auf 200 USD an.

Der Analyst, der erwarte, dass FedEx im ersten Quartal des Geschäftsjahres auf EBIT-Ebene knapp über dem Konsens liegen werde, merke an, dass beide Segmentübertreffungen die Erwartung widerspiegeln würden, dass das Unternehmen mehrere störende Ereignisse im Quartal ausnutzen werde, wobei es die Tarifverhandlungen bei UPS und die Chapter 11-Anmeldung bei Yellow anführe. Es bleibe jedoch abzuwarten, wie nachhaltig diese Gewinne sein würden, da der sequenzielle Vergleich von hier an härter werden könnte.

Ravi Shanker, Analyst von Morgan Stanley, stuft die FedEx-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal-weight" ein. (Analyse vom 08.09.2023)