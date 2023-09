NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

263,84 USD +0,76% (22.09.2023, 16:56)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (22.09.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital erhöhen das Kursziel für die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) nach dem Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres von 255 auf 275 USD.Loop sei der Ansicht, dass FedEx weiterhin eine "interessante Selbsthilfegeschichte in einem ansonsten lauen Frachtumfeld sei, das das Gewinnwachstum der meisten Frachtunternehmen hemme." Das Unternehmen habe die Schätzungen erhöht, sei aber der Meinung, dass es eine Zeit geben werde, in der die lokalen Infrastrukturen "nicht mehr so entgegenkommend seien", was einige Investitionen erforderlich machen werde und ein Ausführungsrisiko darstelle.Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von FedEx weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:248,00 EUR +0,81% (22.09.2023, 16:25)