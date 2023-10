NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

264,92 USD -0,57% (29.09.2023, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (02.10.2023/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Bascome Majors, Analyst von Susquehanna Financial, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) hoch und erhöht das Kursziel.Er sei der Ansicht, dass die langfristigen Aufwärtschancen bei FedEx durch Kostenrationalisierung und eine Neubewertung größer seien als das kurzfristige Konjunkturrisiko, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ein Blick auf die Kursentwicklung der FedEx-Aktie in den letzten 25 Jahren lege nahe, dass Anleger, die die in den letzten Quartalen beobachteten Volumenrückgänge kaufen würden, in den nächsten 12 Monaten sowohl auf absoluter als auch auf marktbezogener Basis gut abschneiden würden. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 berücksichtige sowohl die Rückkehr der Anreizvergütung als auch die Auflösung der coronabedingten Preisgestaltung im internationalen Paketgeschäft.Bascome Majors, Analyst von Susquehanna Financial, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die FedEx-Aktie von "neutral" auf "positive" hochgestuft und das Kursziel von 225 auf 315 USD angehoben. (Analyse vom 02.10.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:2532,50 EUR +1,00% (02.10.2023, 13:48)