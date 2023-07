NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (26.07.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Stifel:Stifel rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) und erhöht das Kursziel.Stifel habe einen genaueren Blick auf die kurzfristige Ertragskraft von FedEx geworfen, nachdem bekannt geworden sei, dass der Hauptkonkurrent UPS eine vorläufige Einigung mit seiner Teamsters Union erzielt habe, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Stifel gehe davon aus, dass UPS versuchen werde, die jährliche Lohnkosteninflation im mittleren bis hohen einstelligen Bereich in den nächsten fünf Jahren durch entsprechende Preiserhöhungen auszugleichen, um die Margen während der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten. Da die US-Paketbranche im Wesentlichen ein Duopol sei, werde die Kostendeckung von UPS die Marktpreise für alle Teilnehmer, einschließlich FedEx, unterstützen.Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die FedEx-Aktie bestätigt und das Kursziel von 259 auf 288 USD erhöht. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:240,00 EUR +2,13% (26.07.2023, 18:19)