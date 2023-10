NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

240,62 USD -1,10% (20.10.2023, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - FedEx: Kurs auf 200er-EMA - ChartanalyseDie FedEx-Aktie (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) befindet seit dem erneuten Abprall am Widerstandsbereich um 271 USD Ende September wieder unter Druck und ist unter den 10er- und 50er-EMA sowie unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart gefallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe das Papier auf verschiedenen Zeitebenen Short-Signale generiert. Zudem sei es zu einer bärischen Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA gekommen. Am Freitag sei das Papier mit einer weiteren bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen.Die FedEx-Aktie befinde sich bereits in einer langen Abwärtsbewegung und nehme aktuell Kurs auf den wichtigen 200er-EMA im Tageschart, der aktuell bei 237,50 USD notiere. Der 200er-EMA sei einer von verschiedenen Signalgebern für den langfristigen weiteren Kursverlauf. In diesem Bereich um den 200er-EMA bzw. etwas darunter im Bereich der Unterstützung um 235,50 USD, könnte das Papier möglicherweise wieder nach oben abdrehen und eine Erholung einleiten. Komme es zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 200er-EMA, würde sich die langfristige Lage weiter eintrüben. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:227,50 EUR 0,00% (23.10.2023, 08:00)