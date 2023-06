NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (06.06.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Atlantic Equities:Oliver Holmes, Analyst von Atlantic Equities, nimmt die Coverage der Aktie von FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) mit einer Kaufempfehlung auf.Das Unternehmen habe seine Kostensenkungsprogramme abgeschlossen und stelle auf ein "flexibles, margensteigerndes", auf den Boden ausgerichtetes integriertes Netzwerk um, so der Analyst. Er sei der Ansicht, dass sich dadurch die Margen- und Bewertungsdifferenz zu UPS verringern werde. FedEx sei durch seine Kostensenkungsinitiativen in der Lage, eine stärkere finanzielle Outperformance zu erzielen, eine relative Mehrfachexpansion zu erreichen und den rezessiven Druck auszugleichen, so Holmes.Oliver Holmes, Analyst von Atlantic Equities, hat die Coverage der FedEx-Aktie mit dem Votum "overweight" aufgenommen. Das Kursziel laute 265,00 USD. (Analyse vom 06.06.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:205,00 EUR -0,73% (06.06.2023, 15:36)