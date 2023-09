NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (22.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Analyst Jonathan Chappell von Evercore ISI:Jonathan Chappell, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) weiterhin mit "outperform" ein.Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe im ersten Quartal mit 4,55 USD die Unternehmensprognose von 3,53 USD und die durchschnittliche Marktschätzung von 3,71 USD "durchbrochen". Das Unternehmen hebe seine EPS-Schätzung für das GJ24 von 17,80 USD auf 18,16 USD an, während es seine Prognose für das GJ25 aufgrund eines bescheideneren Umsatzausblicks für die kommenden Quartale von 22,63 USD auf 21,96 USD senke. Nach dem, was Evercore als "ideales, die These bestätigendes Quartal" bezeichne, bleibe FedEx der Top-Pick der Analysten.Jonathan Chappell, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von FedEx unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 276 auf 291 USD. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:246,50 EUR +0,20% (22.09.2023, 10:13)