Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (21.09.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX).Die FedEx-Aktie sollte sich aufgrund des Q1-Ergebnisses nach oben bewegen, was hauptsächlich auf die Umsetzung des strategischen Plans zurückzuführen sei, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die operative Leistung in Q1 sei weitgehend von Kostenmaßnahmen getragen worden, während der Druck auf das Makrovolumen die Ergebnisse weiterhin belaste.Wells Fargo Advisors hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Rating für die FedEx-Aktie bestätigt und das Kursziel von 270 auf 280 USD angehoben. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:246,00 EUR +4,68% (21.09.2023, 13:29)