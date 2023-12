Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze FedEx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

225,50 EUR -11,74% (20.12.2023, 21:57)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

246,25 USD -12,05% (20.12.2023, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX), ein global agierendes Unternehmen, bietet eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Transport, E-Commerce und Geschäftslösungen sowohl in den USA als auch international an. FedEx ist in vier Hauptsegmenten tätig: FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight und FedEx Services. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen hätten die Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen. Die wichtigsten Aktienindices hätten deutlich im Minus geschlossen. Zwar hätten der Leitindex Dow Jones sowie der technologielastige NASDAQ 100 noch ein neues Allzeithoch markieren, aber die Gewinne nicht über die Ziellinie retten können.Der Dow sei um 1,27 Prozent auf 37.082,00 Punkte gefallen. Der marktbreite S&P 500 habe 1,47 Prozent auf 4.698,35 Punkte verloren. Für den NASDAQ 100 sei es um 1,53 Prozent auf 16.554,16 Zähler nach unten gegangen.Am Mittwochabend sei die Befürchtung vor einem wirtschaftlichen Abschwung aufgekommen, was sich auch im VIX-Index, der die Schwankungsintensität an den Aktienbörsen messe, widergespiegelt habe. Er sei zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Ende November gesprungen.Im Handelsverlauf hätten sich die Anleger aber zunehmend die Frage gestellt, ob sinkende Zinsen nicht auch ein Zeichen dafür sein könnten, dass die US-Wirtschaft ins Stocken gerate. Die rückläufigen Gewinne des Logistik-Konzerns FedEx hätten die Besorgnis über einen Konjunktureinbruch verstärkt, da das aktuell noch hohe Zinsniveau mit einem gewissen Zeitverzug die Wirtschaft belasten dürfte, bevor Besserung in Sicht sei.Der Experte Brian Ossenbeck von der Bank JP Morgan habe ergänzt, die Aussagen von FedEx ließen überwiegend negative Rückschlüsse auf den Konkurrenten UPS zu. Denn FedEx habe auf eine schwächere Nachfrage im internationalen Frachtgeschäft verwiesen. Die Anteilscheine von UPS seien um fast drei Prozent gefallen.Die Papiere von Warner Bros. Discovery hätten 5,7 Prozent eingebüßt. Das Nachrichtenportal "Axios" habe berichtet, der Medien- und Unterhaltungskonzern führe Gespräche über eine mögliche Fusion mit dem Medienunternehmen Paramount Global. Dessen Aktien verloren zwei Prozent, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2023)