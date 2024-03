NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Evercore ISI:Evercore ISI erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX).Der Logistik-Konzern habe hat im dritten Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie erzielt, das leicht über den Prognosen von Evercore ISI und den durchschnittlichen Schätzungen der Börse gelegen habe, da die Gewinnspannen bei Express die Erwartungen deutlich übertroffen hätten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Analysehaus habe seine EPS-Prognose angehoben und hinzugefügt, dass es sein Zielmultiplikator erhöhe, da die Entwicklung in Q3 dem Kostenpfad in der Zukunft mehr Glaubwürdigkeit verleihe.Evercore ISI hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die FedEx-Aktie bestätigt und das Kursziel von 327 auf 351 USD angehoben. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:263,50 EUR -4,01% (22.03.2024, 16:29)