Börsenplätze FedEx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

247,00 EUR +5,11% (21.09.2023, 19:32)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

262,63 USD +4,83% (21.09.2023, 20:35)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (21.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Logistikriesen FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Logistikriese FedEx sei in einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld auf der Suche nach Kosteneinsparungen. Der Wall Street würden die Fortschritte gefallen, die das Unternehmen mache. Der Gewinnanstieg habe die Aktien mit 4,6 Prozent an die Spitze des S&P 500 katapultiert. Das habe auch Auswirkungen auf Konkurrent DHL Group.FedEx habe bereits am Mittwochabend einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,55 Dollar bei einem Umsatz von 21,7 Milliarden Dollar gemeldet. Die Wall Street habe mit einem EPS von 3,71 Dollar bei einem Umsatz von 21,7 Milliarden Dollar gerechnet. Die vierteljährliche operative Gewinnspanne habe bei 7,3 Prozent gelegen. Die Wall Street habe eher sechs Prozent auf dem Schirm, berichte Barrons. Die Gewinn- und Margenverbesserung sei trotz eines Rückgangs von neun Prozent im Expressgeschäft im Vergleich zum Vorjahr erfolgt."Wir haben dies in einem operativen Umfeld erreicht, das durch einen anhaltenden, aber nachlassenden Volumendruck, eine gemischte Geschäftsdynamik und einzigartige Entwicklungen in der Wettbewerbslandschaft gekennzeichnet ist", habe Brie Carere, Chief Customer Officer, auf der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Unternehmens, gesagt.Mit der Wettbewerbslandschaft mein Carere den Konkurs von Yellow Trucking und mögliche Störungen im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen bei United Parcel Service, die Ende August ohne Streik abgeschlossen worden seien."Express schnitt bei rückläufigen Umsätzen und geringeren Volumina etwas besser ab...aufgrund von Kosteneinsparungen", so Bernstein-Analyst David Vernon in einem Bericht vom Mittwoch. "Es scheint, dass FedEx die Kostenprobleme bei Ground in den Griff bekommt." Die Gewinnmargen in dieser Sparte seien im Jahresvergleich um fast fünf Prozentpunkte gestiegen."Es scheint, dass die Gewinnprognose pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 angemessen konservativ ist", so Wetherbee in einem Bericht vom Donnerstag. Konservatismus sei eine gute Idee. Wetherbee weise darauf hin, dass ein Teil des Volumens, das UPS aufgrund von Streikbefürchtungen verlassen habe, zu diesem Unternehmen zurückkehren werde. Das sei ein Gegenwind für FedEx. Dennoch habe er künftige Anhebungen der Prognosen als "wahrscheinlicher" bezeichnet, da er einen weiteren Rückgang der Kosten erwarte.Der Rest der Marktteilnehmer scheine mit dem FedEx-Quartal und dem Ausblick zufrieden zu sein. Barclays, BofA Securities, Morgan Stanley, UBS und andere hätten ihre Kursziele im Durchschnitt um fast zwölf Dollar pro Aktie angehoben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten sei von rund 270 Dollar kurz vor den Ergebnissen auf 281,77 Dollar gestiegen.Die Aktie von FedEx könne nach ihre jüngste Konsolidierung beenden. Das Papier nehme nun wieder Kurs auf das Ende Juli bei 270,95 Dollar markierte Jahreshoch. Die Aktien der Konkurrenz der DHL Group hätten dank der FedEx-Zahlen heute zumindest zu den wenigen Titeln im DAX gehört, die nicht verloren hätten."Der Aktionär" hält weiterhin an seiner bullishen Einschätzung des Musterdepot-Titels fest: Der Kursrückgang der vergangenen Wochen ist kein Grund zur Panik, sondern gerade für noch nicht investierte Anleger eine durchaus gute Gelegenheit, um sich die im Branchenvergleich günstig bewerteten Anteilscheine des global sehr gut positionierten Logistikriesen mit solider Bilanz ins Portfolio zu legen, so Fabian Strebin. Investment sollte man mit einem Stopp bei 34,00 Euro absichern. (Analyse vom 21.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link