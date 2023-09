NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

263,84 USD +0,76% (22.09.2023, 16:56)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (22.09.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets heben das Kursziel für die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) von 280 auf 290 USD an.Der Gewinnanstieg des Unternehmens im ersten Quartal sei in erster Linie auf die Fortschritte bei den Kosteneinsparungsprogrammen, insbesondere im Bereich Ground, sowie auf die Umleitung von Volumen von UPS und Yellow und die anhaltende Konzentration auf die Umsatzqualität zurückzuführen, so BMO Capital Markets in einer Research Note. Dies gleiche die anhaltenden makroökonomischen und zyklischen Herausforderungen für FedEx mehr als aus, so das Unternehmen, das anmerke, dass die Aktie angesichts der beträchtlichen Kosteneinsparungsmöglichkeiten und des Potenzials für eine starke positive Hebelwirkung, sobald sich die Nachfrage erhole, das beste Risiko-Rendite-Verhältnis im Bereich Paket-/Luftfracht darstelle.Die Analysten von BMO Capital Markets bewerten Aktie von FedEx weiterhin mit "market-perform". (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:248,00 EUR +0,81% (22.09.2023, 16:25)