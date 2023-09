NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (21.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Ravi Shanker, Analyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX).Im ersten Quartal des Geschäftsjahres sei der Gewinn pro Aktie gegenüber den Analysten-Prognosen und dem Konsens deutlich übertroffen worden. Dennoch sei die unbereinigte Prognose für das Gesamtjahr um 1% gesenkt und die bereinigte Prognose für das Gesamtjahr in der Mitte des Jahres "nur" um 1% angehoben worden, so Shanker. Ob dies nun das Ergebnis von "Konservatismus, Timing oder Nachhaltigkeit" sei, es sei schwierig, die Zahlen von hier aus zu extrapolieren, argumentiere der Analyst.Ravi Shanker, Analyst von Morgan Stanley, stuft die FedEx-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal weight" ein. Das Kursziel werde von 200,00 auf 205,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:246,00 EUR +4,68% (21.09.2023, 13:29)