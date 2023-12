Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze FedEx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

225,50 EUR -11,74% (20.12.2023, 21:57)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

246,96 USD -11,80% (20.12.2023, 21:43)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Logistik-Konzern FedEx habe mit seiner Geschäftsentwicklung und Aussagen zum kommenden Jahr enttäuscht. Am Mittwochnachmittag notiere die Aktie 10 Prozent unter ihrem Vortagesschlusskurs. Auch die Ankündigung, für eine weitere Milliarde Dollar eigene Anteilscheine zurückzukaufen, habe die Stimmung der Anleger nicht heben können.Der bereinigte Gewinn habe 3,99 Dollar je Aktie betragen, die Analysten hätten hingegen 4,19 Dollar erwartet. Der Umsatz sei um 2,6 Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar gefallen, die Experten hätten 22,4 Milliarden Dollar vorhergesagt.FedEx Express, die größte Einheit des Unternehmens nach Umsatz, habe weiterhin mit Überkapazitäten zu kämpfen, da kommerzielle Fluggesellschaften internationale Flüge wieder aufnähmen und die Nachfrage in Asien schwach sei. Das Express-Geschäft sei auch negativ beeinträchtigt worden, da sich Kunden für langsamere, kostengünstigere Transportmittel entschieden hätten, einschließlich der US-Post."Man muss sich irgendwann die Frage stellen, ob das Paket wirklich am nächsten Morgen dort sein muss. Kann es auch am Nachmittag ankommen?", habe Helane Becker, Analystin bei TD Cowen, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. "Wenn die Antwort ja lautet, sehen Sie, dass die Leute von Express auf Ground umsteigen. Und das ist die Zukunft.""Das Missgeschick wurde ausschließlich von Express verursacht", habe Christian Wetherbee, Analyst bei der Citigroup, gesagt. "Ground und Freight profitierten beide."FedEx habe neben den Zahlen auch mitgeteilt, dass das diesjährige Spitzen-Volumen für die Feiertage ähnlich dem des letzten Jahres gewesen sei. Außerdem wolle FedEx in den letzten beiden Quartalen seines laufenden Geschäftsjahres Aktienrückkäufe in Höhe von einer Milliarde Dollar tätigen.Die deutlich schwächer als erwarteten Geschäftszahlen würden die FedEx-Aktie zurecht nach unten reißen. "Der Aktionär" rät an der Seitenlinie zu bleiben, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur FedEx-Aktie. Anleger sollten lieber den mit den News einhergehenden Rücksetzer bei der DHL nutzen, um einzusteigen. (Analyse vom 20.12.2023)