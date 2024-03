NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (22.03.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse der UBS:Thomas Wadewitz, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) und erhöht das Kursziel.Das EPS des Logistik-Konzerns im dritten Quartal habe 13% über den Konsensschätzungen gelegen, wobei Express der Haupttreiber für die Aufwärtsentwicklung gewesen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei Express schätze er, dass sich die weniger als erwarteten Bonuszahlungen i.H.v. etwa 100 Mio. USD positiv ausgewirkt hätten und die Auswirkungen der Schneestürme in Memphis deutlich geringer ausgefallen seien, da FedEx die Kapazitäten in seinen Boden- und Frachtnetzwerken genutzt habe, um sich abzusichern.Thomas Wadewitz, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die FedEx-Aktie bestätigt und das Kursziel von 323 auf 340 USD angehoben. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:263,50 EUR -4,01% (22.03.2024, 16:29)