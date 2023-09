NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

250,52 USD +0,21% (20.09.2023)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (21.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von der Citigroup:Christian Wetherbee, Analyst der Citigroup, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX).Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 sei "einigermaßen konservativ", so der Analyst. Er glaube, dass DRIVE und Freight in Q2 bis Q4 besser abschneiden würden, was den potenziellen Gegenwind durch die Rückgewinnung von Anteilen durch UPS zumindest ausgleiche. Angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass die Prognosen in Zukunft angehoben würden, seien die "soliden Ergebnisse" von FedEx in allen Segmenten "recht ermutigend".Christian Wetherbee, Analyst der Citigroup, stuft die FedEx-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 295,00 auf 300,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:246,50 EUR +4,89% (21.09.2023, 12:48)