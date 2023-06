NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

217,29 USD -0,32% (01.06.2023, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (02.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Ravi Shanker, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) weiterhin mit "equal-weight" und einem Kursziel von 180 USD ein.Shanker erwarte in Q4 ein bereinigtes EPS von 4,63 USD von FedEx, was 5% unter dem Konsens liege, und füge hinzu, dass seine EPS-Prognose für FY23 von 14,65 USD "bequem unter" dem Konsens von 14,81 USD bleibe. Der Markt sehe FedEx weitgehend als eine "idiosynkratische Kostengeschichte", aber Shanker glaube, dass die Einnahmen wahrscheinlich noch wichtiger für den Aktienkurs seien und glaube, dass die Einnahmen ein Gegenwind in Q4 und FY24 sein könnten.Ravi Shanker, Analyst von Morgan Stanley, stuft die FedEx-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal-weight" ein. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:202,50 EUR +0,25% (02.06.2023, 13:09)