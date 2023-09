NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (21.09.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) an.Die starke Marge im Bereich Ground im ersten Quartal deute auf einen günstigen Weg und auf die Umsetzung der DRIVE-Kosteneinsparungen hin, so die Analysten. Sei hätten ihre EPS-Schätzung für das GJ24 von 18,17 USD/Aktie auf 18,50 USD/Aktie angehoben, was dem oberen Ende der FedEx-Prognosespanne entspreche.Die Analysten der UBS stufen die Aktie von FedEx weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 312,00 auf 323,00 USD. (Analyse vom 21.09.2023)