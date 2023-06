Börsenplätze FedEx-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikriesen FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) unter die Lupe.Dritter Umsatz-Rückgang in Folge! Die Pessimisten hätten richtig gelegen - FedEx könne mit seinen Zahlen die Anleger Dienstagnacht nach Börsenschluss in den USA nicht überzeugen. Zuletzt habe die Aktie 3,3 Prozent im Minus gelegen. Bereits im regulären Handel sei die Aktie in einem schwächelnden Markt 0,8 Prozent gefallen.Direkt nach den Zahlen sei die Aktie zeitweise sogar rund sieben Prozent gefallen. Das Problem: Schwächere Nachfrage treffe auf steigende Kosten - trotz Sparmaßnahmen. Im abgelaufenen Quartal ist der FedEx-Umsatz um etwa zehn Prozent auf 21,9 Mrd. Dollar gesunken (zuvor: 24,4 Mrd.). Erwartet worden seien rund 22,6 Mrd. Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei auf 4,94 Dollar (zuvor: 6,87 Dollar) gesunken. Immerhin: Das habe leicht über einigen Analysten-Schätzungen gelegen. Der Konsens habe lediglich bei 4,89 Dollar gelegen.Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 werde von FedEx ein Gewinn von 16,50 bis 18,50 Dollar je Aktie prognostiziert. Konsenprognose im Vorfeld: 18,36 Dollar. Das passe also einigermaßen, auch wenn FedEx dann eher das obere Ende seiner Prognose treffen sollte.Die FedEx-Zahlen würden auch unterstreichen, dass der Trend zum Online-Shopping stark nachgelassen habe. Im Logistikbereich werde derzeit von einer "Frachtrezession" gesprochen. Das habe allerdings auch gewisse Vorteile, weil für andere Unternehmen dadurch die Transportkosten sinken würden.Die Erwartungen seien zwar ohnehin nicht besonders hoch gewesen, aber nachdem die FedEx-Aktie dieses Jahr schon gut gelaufen sei, hätte es wohl schon etwas mehr gebraucht, um die Anleger bei der Stange zu halten. Es wäre nicht überraschen, wenn das Ergebnis am Mittwoch zunächst zumindest kurzfristig auch bei der Deutschen Post-Aktie eher einen leicht negativen Impuls auslösen würde. Für FedEx liegen potenzielle Unterstützungen bei 220 und 200 Dollar, so Lars Friedrich "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link