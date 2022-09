Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (18.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die FedEx-Aktie (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) unter die Lupe.

Der Logistik-Konzern ziehe wegen der Konjunkturabkühlung seinen Ausblick fürs Gesamtjahr zurück. Zuvor habe FedEx erschreckend schwache Eckdaten gemeldet. Die FedEx-Aktie sei am Freitag eingebrochen und habe die Aktien der Konkurrenten Deutsche Post und UPS mit in die Tiefe gerissen.

Die FedEx-Aktie habe am Freitag in der Spitze fast ein Viertel an Wert verloren. Der Kurs sei auf das tiefste Niveau seit Juni 2020 gefallen.

Einige Experten würden fürchten, dass die Gewinnwarnung von FedEx ein generell schlechtes Omen für die Weltkonjunktur sei. Analyst Jonathan Chappell von Evercore ISI habe betont, das Management führe die enttäuschende Tendenz auf international verschlechterte Geschäftsbedingungen zurück, was auch für viele andere Unternehmen kein gutes Indiz sei. Die Liste der Gewinnwarnungen werde immer länger, so ein Händler. Der Kurseinbruch bei FedEx habe auch direkte Auswirkungen auf viele andere Branchenunternehmen gehabt.

Der US-Logistik-Konzern stehe vor schwierigen Zeiten. Ein Engagement in FedEx-Aktie dränge sich nicht auf, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2022)