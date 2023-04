Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von "Der Aktionär": Deutsche Post.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze FedEx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

210,00 EUR +1,45% (05.04.2023, 17:32)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

229,045 USD +1,13% (05.04.2023, 17:56)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der FedEx-Chef, Raj Subramaniam, habe umfassende Maßnahmen angekündigt, mit denen der Post ( ISIN DE0005552004 WKN 555200 )-Rivale zukünftig Milliarden einsparen wolle. Von diesem Schritt sollten auch die Aktionäre profitieren - der FedEx-Konzernlenker habe ebenfalls eine Dividendenerhöhung in Aussicht gestellt. Bei den Anlegern kämen die Nachrichten gut an.Konkret wolle Subramaniam die beiden bislang getrennten Zustellnetze in der Luft und auf dem Land zusammenfassen. Bis 2025 könnten so vier Milliarden Dollar eingespart werden. Das größte Einsparpotenzial durch die nun verkündete Zusammenlegung der Netze sehe der FedEx-Chef mit 1,5 Milliarden Dollar in der Verwaltung. 1,3 Milliarden Dollar wolle er im Luftnetz und im Auslandsgeschäft einsparen, 1,2 Milliarden Dollar auf dem Land.Die neue einheitlichere Struktur werde deutlich auf das Luftfrachtnetz und das internationale Volumen ausgerichtet sein, habe es in einer Pressemitteilung geheißen. Für die Abläufe am Boden werde ein "ganzheitlicher Ansatz" verfolgt, bei dem sowohl FedEx-Mitarbeiter als auch beauftragte Dienstleister zum Einsatz kommen sollten.Allerdings koste die neue Ausrichtung erst einmal Geld. Zumindest solle es aber nicht mehr werden, als die sowieso schon bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 veranschlagten zwei Milliarden Dollar. Diese Kosten habe Subramaniam bereits bei seinem Antritt an der Konzernspitze im vergangenen Juni für Effizienzmaßnahmen veranschlagt. FedEx plane, die für die Umstrukturierung erforderlichen Maßnahmen bis Juni 2024 abzuschließen.Die Aktionäre könnten sich derweil über eine Dividendenerhöhung freuen. Für das kommende Geschäftsjahr (bis Ende Mai 2024) solle eine Dividende von 5,04 US-Dollar je Anteil ausgeschüttet werden und damit 0,44 Dollar mehr als für das laufende Geschäftsjahr.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.