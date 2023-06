NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

225,84 USD -2,51% (21.06.2023, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) weiterhin mit "hold" ein.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 liege unter dem Konsens. Das Unternehmen kämpfe weiterhin mit Kostensenkungsinitiativen gegen makroökonomischen Gegenwind und werde in naher Zukunft mit der Integration seiner Luft- und Bodenoperationen beginnen, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen füge jedoch hinzu, dass bisher der Makroeffekt überwiege, was zu einer schwächer als erwarteten Prognose geführt habe, obwohl FedEx langfristig gesehen ein einfacher Gewinn zu sein scheine, da das Unternehmen im Grunde nur eine gewerkschaftsfreie Version von UPS ( ISIN US9113121068 WKN 929198 ) werden müsse.Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von FedEx unverändert mit "hold" ein und senken das Kursziel von 263 auf 255 USD. (Analyse vom 22.06.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:207,00 EUR +0,49% (22.06.2023, 15:37)