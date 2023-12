NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

273,01 USD +0,60% (20.10.2023, 22:00)



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (13.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von BofA Securities:Ken Hoexter, Analyst von BofA Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der FedEx-Aktie (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) und erhöht das Kursziel.Während er seine EPS-Prognose für das zweite Quartal um 4% auf 4,54 USD senke, da er seine Volumenziele angesichts der schwachen Nachfrage nach unten revidiert habe, bleibe seine Prognose deutlich über dem Durchschnitt des Marktes von 4,30 USD, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hoexter sehe Aufwärtspotenzial bei den Q2-Margenzielen und der FY24-EPS-Spanne des US-Logistikers.Ken Hoexter, Analyst von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die FedEx-Aktie bestätigt und das Kursziel von 330 auf 334 USD angehoben. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:253,50 EUR +0,20% (13.12.2023, 14:29)