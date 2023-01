Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (12.01.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FedEx: Auf Erholungskurs - AktienanalyseDer US-Paketzusteller FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) hat im jüngsten Geschäftsquartal trotz Sparmaßnahmen deutlich weniger verdient, die Erwartungen aber übertroffen - und die Erholung seiner Aktie damit weiter angetrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzrückgang um rund drei Prozent auf 22,8 Mrd. Dollar sei der bereinigte Gewinn je Anteilsschein in den drei Monaten bis Ende November gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 4,83 Dollar auf 3,18 Dollar gesunken, wie der Deutsche Post-Rivale mitgeteilt habe. Analysten hätten lediglich mit 2,82 Dollar je Aktie gerechnet.Was Anleger außerdem hellhörig gemacht habe: Das Management habe angekündigt, die Kosten im laufenden Geschäftsjahr 2023 um eine zusätzliche Mrd. Dollar zu senken, um sein Finanzziel zu erreichen. Betroffen von den Einsparungen sei vor allem das Express-Geschäft. Nur folgerichtig: Der operative Gewinn der Sparte sei zuletzt um über 60 Prozent eingebrochen. Dass die Umsatzerwartung im zweiten Geschäftsquartal verfehlt worden sei, sei an der Börse daher schnell zur Nebensache geraten.Auch Analysten wie Jordan Alliger von Goldman Sachs hätten sich mit dem Erreichten zufrieden gezeigt: Der Gewinn je Aktie habe seine Prognose und die Konsensschätzung klar übertroffen, so der Experte. Er sei zudem davon überzeugt, dass sich der Ausblick (13 bis 14 Dollar Gewinn je Aktie) als konservativ herausstellen dürfte - und habe daher das Kursziel für FedEx von 215 auf 218 Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. (Ausgabe 01/2023)