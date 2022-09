Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (23.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die FedEx-Aktie (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) unter die Lupe.Der Deutsche Post-Rivale FedEx wolle die Kosten im laufenden Geschäftsjahr kräftig drücken. Wie der Konzern am Donnerstag in Memphis mitgeteilt habe, sollten die Kosten wegen der trüberen Geschäftslage um 2,2 bis 2,7 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Die Aktie reagiere dennoch mit Kursverlusten und notiere vorbörslich knapp drei Prozent im Minus.Etwa 700 Millionen Dollar von den einzusparenden Kosten sollten im zweiten Quartal durch die Reduzierung der Flugfrequenzen, aufgeschobene Projekte und die Schließung einiger Büros erzielt werden.Vor einer Woche habe FedEx den Markt mit der Streichung der Gewinnprognose für das laufende Jahr und vorläufigen Q1-Eckdaten geschockt, die nun bestätigt worden seien. Vor allem zum Quartalsende hin habe sich das Geschäft verschlechtert, habe es damals geheißen. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich eingetrübt.FedEx und Konkurrenten wie UPS und DHL hätten in der Pandemie stark vom Bestell-Boom im Internet profitiert. Lieferkettenprobleme sowie höhere Arbeits- und Transportkosten hätten ihnen zuletzt jedoch stark zu schaffen gemacht.Anleger warten die Konsolidierung des Papiers von der Seitenlinie aus ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)