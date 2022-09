Börsenplätze FedEx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

166,04 EUR -19,00% (16.09.2022, 12:14)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

204,87 USD -0,07% (15.09.2022, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (16.09.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktie fällt vorbörslich um fast 20%! AktiennewsFedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) veröffentlichte gestern nach Börsenschluss die Ergebnisse für Q1, so die Experten von XTB.FedEx, eines der größten US-amerikanischen Versand- und Transportunternehmen, sei gestern im nachbörslichen Handel um mehr als 16% abgestürzt, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ergebnisbericht für das 1. Fiskalquartal 2023 (Kalenderquartal Juni-August) veröffentlicht habe. Das Unternehmen habe sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzschätzungen verfehlt und einen eher negativen Kommentar abgegeben.Die Ergebnisse von FedEx für das erste Quartal seien enttäuschend gewesen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei im Jahresvergleich um 19% gesunken und habe 3,44 USD erreicht, verglichen mit den erwarteten 5,10 USD, während der Umsatz im Jahresvergleich um 5% höher gewesen sei und 23,2 Mrd. USD erreicht habe, etwas weniger als die erwarteten 23,5 Mrd. USD. Der Betriebsgewinn habe 1,23 Mrd. USD erreicht (Erwartung 1,74 Mrd. USD). Das Unternehmen habe erklärt, dass die weltweiten Versandvolumina zurückgegangen seien, was sich in den letzten Wochen beschleunigt habe, da sich die makroökonomischen Trends weiter verschlechtert hätten. FedEx habe gesagt, dass die Schwäche vor allem in Asien und Europa zu beobachten wäre, aber auch in den Vereinigten Staaten habe sich das Geschäft verschlechtert.FedEx habe gesagt, dass es erwarte, dass die Aussichten auch in Q2 (Kalenderquartal September-November) schlecht bleiben würden. Um mit den schwächeren Aussichten fertig zu werden, habe das Unternehmen beschlossen, Kostensenkungsmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Verschiebung von Einstellungen, die Schließung einiger Standorte oder die Stornierung des Ausbaus der Netzwerkkapazität. Das Unternehmen habe gesagt, dass es für das zweite Quartal einen Umsatz von 23,5 bis 24,0 Mrd. USD und einen Gewinn pro Aktie von mindestens 2,65 USD erwarte. Dies stehe im Vergleich zu den Markterwartungen von 24,9 Mrd. USD (Umsatz) und einem Gewinn je Aktie von 5,39 USD. Das Unternehmen habe auch die Investitionsprognose für das Geschäftsjahr 2023 auf 6,3 Mrd. USD gesenkt, gegenüber 6,8 Mrd. USD zuvor. Besonders besorgniserregend sei, dass das Unternehmen beschlossen habe, die Gewinn- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 ganz zu streichen, was bedeute, dass das Unternehmen nicht glaube, eine genaue Prognose für die Bedingungen abgeben zu können, die es für den Rest des Geschäftsjahres erwarte.Ein Blick auf den Wochenchart von FedEx (FDX.US) zeige das massive Ausmaß des erwarteten Kursrückgangs zu Beginn der heutigen Sitzung. Derzeit werde erwartet, dass die Aktie bei 164,11 USD eröffne - dem niedrigsten Stand seit Ende Juli 2020. Dies bedeute, dass die Aktie eine langfristige Kurszone unterhalb der Marke von 164,50 USD testen werde. Sollte ein Durchbruch nach unten erfolgen, sei der Weg zur nächsten Unterstützungszone beim 78,6%-Retracement der Rally seit 2020 (138,50 USD) offen. (Quelle: xStation 5)