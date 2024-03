NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

284,32 USD +7,35% (22.03.2024)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (25.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX).Mit einem Plus im dritten Quartal nach einem Minus im zweiten Quartal gehe die Achterbahnfahrt der Gewinne von FedEx weiter, und auch die Debatte über die Aktie werde weitergehen. Die Bullen würden sich darüber freuen, dass Express besser als befürchtet abgeschnitten habe, und über den Rückkauf von 5 Mrd. USD, während die Bären auf die anhaltende Umsatzverfehlung und potenzielle Probleme mit der Ergebnisqualität hinweisen würden, so die Analysten, die hinzufügen würden, dass dieses Quartal sie an das Ergebnis des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024 erinnere, als eine 20%-ige Gewinnsteigerung durch "gemischte Botschaften" und einen nicht angehobenen Ausblick für das Geschäftsjahr getrübt worden sei. Während die Aktie in den Tagen nach diesem Bericht um 6,5% zugelegt habe, sei sie im darauf folgenden Monat um 15% gefallen.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die FedEx-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal weight" ein. Das Kursziel werde von 195,00 auf 210,00 USD angehoben. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:262,00 EUR -0,38% (25.03.2024, 11:49)