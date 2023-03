Um die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, ohne dass es zu einer Überschreitung komme, müssten die Treibhausgasemissionen nach den Prognosen des IPCC sofort und spätestens vor 2025 ihren Höchststand erreichen, und die Netto-CO2-Emissionen müssten in den frühen 2050er Jahren auf Null sinken. Angesichts dieser Prognose sei ein neues Zwischenziel für 2035 (d. h. ein Rückgang der Emissionen um 60%) festgelegt worden, von dem man hoffe, dass es in die Nationalen Klimabeiträge (NDCs) der COP28 einfließen werde. Die globale Oberflächentemperatur steige um 0,45°C pro 1000 GtCO2, die durch menschliche Aktivitäten emittiert würden. Darüber hinaus stelle der IPCC fest, dass 2019 etwa 79% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus den Bereichen Energie, Industrie, Verkehr und Gebäude stammen würden. Das bedeute, dass dringend tiefgreifende, systemweite Veränderungen erforderlich seien.



Kohlendioxid-Entfernung mit wachsender Bedeutung



Darüber hinaus unterstreiche der SYR nachdrücklich die wachsende Bedeutung der Kohlendioxid-Entfernung als Mittel zum Ausgleich der Emissionsüberschreitung und der schwer zu bewältigenden Restemissionen, z. B. aus dem Luftverkehr und der Landwirtschaft. Interessanterweise stelle der IPCC fest, dass jeder einzelne Weg zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C zumindest ein gewisses Maß an Kohlenstoffentfernung voraussetze: Letzteres geschehe entweder in Form von naturbasierten Ansätzen oder neueren Technologien, die CO2 direkt aus der Luft extrahieren. Natürlich hänge der Umfang der erforderlichen CO2-Entfernung davon ab, wie schnell die Treibhausgasemissionen in der Weltwirtschaft zurückgehen würden und wie groß die damit verbundenen Zielüberschreitungen seien. Nichtsdestotrotz würden die vom IPCC berechneten Szenarien zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C ohne oder mit nur geringer Überschreitung der Zielvorgaben einen Mittelwert der kumulativen negativen Nettoemissionen von 220 GtCO2 bis 2100 erreichen. Welche Methode der Kohlenstoffentfernung am besten geeignet sei, hänge vom lokalen sozialen und ökologischen Kontext ab, wobei jede Methode ihre Vorzüge und Mängel habe.



Nicht zuletzt unterstreiche der SYR die Notwendigkeit einer drastischen Erhöhung der Klimafinanzierung. Auch wenn in den verschiedenen Sektoren und geografischen Märkten große Lücken bestünden, gebe es bereits praktikable, wirksame und kostengünstige Optionen für die Umstellung. Minderungsoptionen, die 100 US-Dollar pro tCO2-eq oder weniger kosten würden, könnten die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens die Hälfte des Niveaus von 2019 reduzieren. Die Verzögerung von Anpassungsmaßnahmen berge jedoch das Risiko von Kosteneskalation, Kohlenstoffbindung und Stranded Assets.



Das Fazit des AR6 des IPCC sei eindeutig: "Die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen haben Auswirkungen auf die Gegenwart und auf Jahrtausende hinaus." Eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C sei immer noch möglich, aber nur, wenn wir unsere Bemühungen jetzt verstärken würden. UN-Generalsekretär António Guterres habe es vielleicht am besten zusammengefasst: "Unsere Welt braucht Klimamaßnahmen an allen Fronten - alles, überall, sofort." (27.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Vergangene Woche wurde der letzte Teil des Sechsten Sachstandsberichts (AR6) des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) veröffentlicht - ein achtjähriges Unterfangen der größten Wissenschaftsinstanz zum Klimawandel, so Océane Balbinot-Viale, Senior ESG Analyst, La Française AM.Auf fast 10.000 Seiten beschreibe der AR6 die verheerenden Auswirkungen des weltweiten Anstiegs der Treibhausgasemissionen - sowohl die bereits erkennbaren als auch die wahrscheinlichen. Er komme zu dem Schluss, dass die globale Erwärmung in naher bis mittlerer Zukunft wahrscheinlich 1,5°C erreichen werde. Als Hoffnungsschimmer unterstreiche der AR6 jedoch die erforderlichen Möglichkeiten, um die wachsenden Risiken abzuwenden, denen wir voraussichtlich ausgesetzt sein würden - trotz eines immer enger werdenden Zeitfensters.Die am wenigsten verursachen würden, seien am stärksten betroffen