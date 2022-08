Kurzfristiger Ausblick



Nachdem die letzten zwei Wochen von den Zinsentscheidungen der FED und EZB beherrscht gewesen seien, kehre für die nächsten zwei Wochen mehr Ruhe an der Zentralbank-Front ein. Lediglich die Bank of England veröffentliche am 4. August den Juli-Inflations-Bericht und die neue Zinsentscheidung. Die Q2-Berichtsaison sei weiterhin in vollem Gange. Nachdem bereits 50% der Unternehmen des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) berichtet hätten, folge die zweite Hälfte noch bis Mitte August. Auch geopolitisch werde es spannend. In Zeiten der Energieknappheit entscheide die OPEC+ am 3. August über den weiteren Förderungsumfang.



Nachdem heute die finalen Einkaufsmanagerdaten (Juli) für die USA, Europa und China veröffentlicht würden, stünden Mittwoch die US-Industrie-Auftragseingänge, Donnerstag die US-Handelsbilanz (Juni) und Freitag die US-Arbeitsmarktdaten an (Juli). In den Folgewochen würden für die USA und Europa die Inflationsdaten (Juli) und das vorläufige US-Verbrauchervertrauen (August) bekannt gegeben. (01.08.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die letzten zwei Wochen standen ganz im Zeichen von "Bad News is Good News", so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen Märkte-Monitor.Die PMIs in der Eurozone würden eine Kontraktion signalisieren und das US-Wirtschaftswachstum sei nun das zweite Quartal infolge negativ gewesen - die USA würden sich in einer technischen Rezession befinden. Die Zentralbanken hätten derweil die Zinsen weiter angehpben, die EZB um 50 BP, die FED um 75 BP. Allerdings habe Powell erklärt, von nun an datengetrieben über weitere Zinsschritte zu entscheiden. Die Hoffnung auf eine kurze Rezession gepaart mit bald wieder lockereren Finanzierungskonditionen habe für eine Rally über alle Anlageklassen hinweg gesorgt. Anleger dürften sich in diesem Umfeld wieder mehr auf Gewinnstabilität und -wachstum und weniger auf Bewertungen fokussieren, und der Quality-Growth-Stil von Berenberg wieder besser funktionieren. Für eine Entwarnung bei Aktien sei es laut Meyer allerdings zu früh. Die Gewinnerwartungen seien ambitioniert, der Kostendruck hoch, die Inflation noch nicht rückläufig, die FED habe noch nicht gedreht und die Energiekrise schwele.