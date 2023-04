Tradegate-Aktienkurs Fastenal-Aktie:

46,015 EUR -3,83% (13.04.2023, 15:53)



NASDAQ-Aktienkurs Fastenal-Aktie:

50,56 USD -3,81% (13.04.2023, 15:39)



ISIN Fastenal-Aktie:

US3119001044



WKN Fastenal-Aktie:

887891



Ticker-Symbol Fastenal-Aktie:

FAS



NASDAQ-Symbol Fastenal-Aktie:

FAST



Kurzprofil Fastenal Company:



Die Fastenal Company (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS, NASDAQ-Symbol: FAST) ist ein US-amerikanischer Händler und Hersteller von Verbindungsmitteln in den Bereichen der Standard- und Spezialteile. (13.04.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fastenal: Relativ positiver Q1 2023-Bericht - AktiennewsUnter anderem der Bericht des in der Logistik-, Fertigungs- und Lieferkettenbranche Unternehmens Fastenal (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS, NASDAQ-Symbol: FAST) eröffnete die Berichtssaison an der Wall Street, so die Experten von XTB.Das Unternehmen biete nicht nur Dienstleistungen in den Bereichen Versorgungskette und Bestandsmanagement an, sondern vertreibe auch Metallkomponenten wie Schrauben, Muttern, Stangen und Befestigungselemente, die in der Bauindustrie verwendet würden, sodass seine Leistung einen gewissen Aufschluss über die Gesundheit der Weltwirtschaft geben könne. Trotz eines relativ positiven Berichts für Q1 2023 verliere die Aktie vor der Eröffnung fast 3%.Umsätze: 1,86 Mrd. Dollar gegenüber 1,861 Mrd. Dollar prognostiziert (1,704 Mrd. Dollar in Q1 2022, mehr als 10% höher als im Vorjahr)Gewinn pro Aktie (EPS): 0,51 Dollar vs. 0,49 Dollar prognostiziertFastenal im D1-Chart: Der Aktienkurs sei immer noch nicht über die Niveaus von vor der Pandemie geklettert, aber die langfristige Aufwärtstrendlinie ab 2020 sei intakt geblieben. Darüber hinaus habe der Kurs den kurzfristigen Abwärtstrend beendet. Die Schlüsselstelle scheine das Niveau bei 50 Dollar zu sein, wo der SMA100 und SMA200 derzeit verlaufen würden.Börsenplätze Fastenal-Aktie: