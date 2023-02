Tradegate-Aktienkurs Fastenal-Aktie:

48,805 EUR +0,40% (10.02.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Fastenal-Aktie:

52,11 USD -0,10% (10.02.2023, 22:00)



ISIN Fastenal-Aktie:

US3119001044



WKN Fastenal-Aktie:

887891



Ticker-Symbol Fastenal-Aktie:

FAS



Kurzprofil Fastenal Company:



Die Fastenal Company (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS) ist ein US-amerikanischer Händler und Hersteller von Verbindungsmitteln in den Bereichen der Standard- und Spezialteile. (13.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Fastenal-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Fastenal-Aktie (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS) markierte am 30. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 64,75 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe eine Korrektur eingesetzt. Diese habe die Aktie des Distributors von Industrie- und Baumaterialien bis Oktober 2022 auf ein Tief bei 43,73 USD geführt. Dort sei eine Rally gestartet, die zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch geführt habe, aber am log. 61,8% Retracement dieser Abwärtsbewegung bei 55,73 USD gescheitert sei. In den letzten Tagen sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Diese würden sich aber bisher als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend einordnen lassen.AusblickBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fastenal-Aktie: