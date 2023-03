NASDAQ-Aktienkurs Fastenal-Aktie:

Die Fastenal Company (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS, NASDAQ-Symbol: FAST) ist ein US-amerikanischer Händler und Hersteller von Verbindungsmitteln in den Bereichen der Standard- und Spezialteile. (15.03.2023/ac/a/e)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fastenal: Positive Präsenz - ChartanalyseWer für seine Tradingentscheidungen auf klassische Formationen zurückgreift, sollte einen Blick auf die Fastenal-Aktie (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS, NASDAQ-Symbol: FAST) werfen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Hier würden sich aktuell gleich zwei mögliche bullische Signale zeigen. So sei im Februar die bis dato federführende Abwärtstrendlinie überwunden worden, womit eine mehrmonatige Korrektur beendet sein könnte. Im Anschluss habe sich eine bullische Dreiecksformation gebildet, mit der die Aktie kurzfristig oberhalb der Trendlinie konsolidiere. Was jetzt noch fehle, sei der Ausbruch nach oben.Nach ein paar schwierigen Tagen präsentiere sich die Fastenal-Aktie in dieser Woche positiv. Der entscheidende Supportbereich um 51 USD werde gekauft. Wichtig wäre in den nächsten Tagen ein nachhaltiger Kursanstieg über 54,30 USD, um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 60 USD freizumachen. Vorgelagert lasse sich dabei noch ein Widerstandsbereich um 57 USD finden. Die aktuellen Rallyversuche dürften vorerst gescheitert sein, wenn die Kurse nachhaltig unter das Unterstützungscluster um 50 USD zurückfallen würden. Ein Test der Supportzone bei 47-46 USD könnte anschließend folgen. (Analyse vom 15.03.2023)Börsenplätze Fastenal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fastenal-Aktie:48,78 EUR +1,27% (14.03.2023, 22:26)