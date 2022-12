Tradegate-Aktienkurs Fastenal-Aktie:

Kurzprofil Fastenal Company:



Die Fastenal Company (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS) ist ein US-amerikanischer Händler und Hersteller von Verbindungsmitteln in den Bereichen der Standard- und Spezialteile. (14.12.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fastenal: Neue Verkaufswelle - ChartanalyseDie Fastenal-Aktie (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 64,75 USD aus dem Dezember 2021 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei der Wert auf ein Tief bei 43,73 USD gefallen. Diese Abwärtsbewegung finde in einem bullischen Keil statt. Seit diesem Tief erhole sich der Wert deutlich. Zuletzt sei er unterhalb der Oberkante des Keils seitwärts gelaufen. Gestern habe die Aktie oberhalb des Keils eröffnet. Anschließend sei sie aber deutlich zurückgefallen und habe sich der Unterstützung bei 49,42 USD angenähert.Falle die Fastenal-Aktie per Tagesschlusskurs unter 49,42 USD ab, dann ergäbe sich ein neues Verkaufssignal. Dieses Signal könnte zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 43,73 bis 42,37 USD führen. Für ein neues Kaufsignal müsste die Aktie des Distributors für Industrie- und Baumaterialien über das gestrige Tageshoch bei 53,49 USD ausbrechen. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann wäre Platz für eine Rally in Richtung 55,83-56,65 USD und später an das Allzeithoch. (Analyse vom 14.12.2022)Börsenplätze Fastenal-Aktie: