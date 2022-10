Ein weiteres wichtiges Element für eine führende Position in der Branche sei die Verringerung der eigenen Umweltbelastung. Das prognostizierte Wachstum der weltweit produzierten Kleidung auf 102 Millionen Tonnen im Jahr 2030 impliziere einen enormen Anstieg des Ressourcenverbrauchs. Demgegenüber hätten die meisten Big Player der Fashion-Industrie ambitionierte Umweltziele veröffentlicht. Sie würden nachhaltige Materialien und effizientere Prozesse entwickeln, um ihren Wasser- und Stromverbrauch zu senken und weniger Chemikalien und Pestizide einzusetzen. Inditex habe hier die Initiative ergriffen und sich 2019 verpflichtet, bis 2025 100 Prozent recycelte Baumwolle und recyceltes Polyester, sowie 100 Prozent nachhaltiges Leinen zu verwenden.



H&M wolle bis 2035 klimapositiv werden und habe konkrete Maßnahmen getroffen, um innovative Materialien auf der Basis natürlicher Abfallprodukte wie Orangenfruchtfleisch und Ananasblätter zu entwickeln. Ebenso investiere Uniqlo in neue Verfahren bei der Denim-Herstellung, die den Wasserverbrauch um 99 Prozent und die CO2-Emissionen um 85 Prozent senken würden. Insgesamt setze rund die Hälfte der Textilunternehmen bereits nachhaltigere Materialien ein, und viele Start-ups würden an disruptiven Technologien arbeiten.



Die Reaktionen der Branche seien auch auf veränderte Kundenpräferenzen hin zu Wiederverwendung und Recycling zurückzuführen. Diesen Trend habe beispielsweise Uniqlo mit seiner Initiative "Re.Uniqlo" aufgegriffen, mit der das Produktrecycling zu Produkten und Brennstoffen und die Wiederverwendung von Produkten gefördert würden. Dieser Trend manifestiere sich auch an der Zunahme neuer Einzelhandelsmodelle. So habe H&M über seine Private-Equity-Sparte nicht nur in Technologie-Start-ups investiert, die neue Recyclingmethoden entwickeln würden, sondern sich auch an dem Online-Second-Hand-Shop Sellpy beteiligt. In Japan verfolge Zozo mit "Zozo Used" ein vergleichbares Modell.



Allerdings bestehe eine klare Herausforderung für die Branche darin, dass Konsumenten von den Unternehmen mehr Investitionen in innovative Produktions- und Vertriebstechnologien erwarten würden, aber umgekehrt nicht bereit seien, einen Mehrpreis für die so hergestellte und verkaufte Kleidung zu zahlen. Gelöst werden könne dies, indem nachhaltige Produktionsverfahren in größerem Umfang eingesetzt würden, sodass sich Skaleneffekte bemerkbar machen würden. Unternehmen wie Fast Retailing aus Japan würden zudem Effizienzgewinne durch die stärkere Automatisierung ihres Logistikbetriebs erzielen. Etablierte Fast-Fashion-Einzelhändler könnten es sich einfach nicht leisten, Kundenpräferenzen oder die Bedrohung durch neue Wettbewerber wie Vinted (ein Marktplatz für gebrauchte Bekleidung) oder Plattformen für Leihmode im Abo wie Rent-the-Runway und Air Closet zu ignorieren.



Der Trend hin zu nachhaltiger Produktion und transparenten Lieferketten in der Modebranche werde, wie bereits erörtert, nicht nur bei den Verbrauchern, sondern genauso stark bei den Anlegern unter die Lupe genommen. Investoren und Vermögensverwalter würden immer genauer darauf achten, wie Textilunternehmen mit Umwelt- und Sozialrisiken umgehen sowie ESG-Kriterien umsetzen würden. So weise beispielsweise das ESG-Analystenteam von Comgest jedem Unternehmen ein ESG-Qualitätsniveau von 1 (ESG Leader) bis 4 (Verbesserung erwartet) zu. Dieses Rating habe direkten Einfluss auf den Ab- bzw. Aufschlag in den eigenen Unternehmensbewertungsmodellen. Vorreiter in der Textilbranche hätten normalerweise ein relativ hohes ESG-Qualitätsniveau. Unternehmen mit einem niedrigeren ESG-Rating könnten wiederum einen Bonus erhalten, sofern ein eindeutig identifiziertes Verbesserungspotenzial bestehe und das Unternehmen nachweislich bereit sei, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.



Auch wenn sich Anleger und Verbraucher zu Recht fragen mögen würden, ob Fast Fashion in einer Welt mit knappen Ressourcen überhaupt noch zeitgemäß sei, würden führende Textilunternehmen mit ihren Maßnahmen zur Verbesserung ihrer ökologischen und sozialen Auswirkungen gleichwohl zeigen, dass nachhaltiges Handeln in einer nicht nachhaltigen Branche möglich sei. Um dies zu forcieren, unterstütze Comgest beispielsweise die Sustainable Apparel Coalition, die sich für den Austausch bewährter Praktiken und technischer Standards in der Textilindustrie starkmache.



Führende Unternehmen würden ihre Geschäftsmodelle an die geänderten Erwartungen von Anlegern und Verbrauchern anpassen und sich so positionieren, dass sie den Shareholder Value langfristig steigern würden. Dabei würden immer mehr Firmen einen Schritt weiter gehen, als nur die eigenen Risiken zu steuern und würden sich für ein besseres Management des Human- und Umweltkapitals in der gesamten Branche einsetzen. Der Ansatz von Comgest mit der Integration von ESG-Kriterien, aktiver Einflussnahme und Förderung greife diese Entwicklungen im Research- und Entscheidungsprozess auf. Gleichzeitig arbeite Comgest mit anderen Anlegern zusammen, um die dringend nötigen Fortschritte - auch im Sinne zahlreicher UN-Nachhaltigkeitsziele - branchenweit voranzutreiben. (06.10.2022/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Nach New York, London und Mailand war zuletzt wieder Paris an der Reihe, um auf der alljährlichen Fashion Week die neuesten Modetrends zu präsentieren. Sébastien Thévoux-Chabuel, Head of Responsible Development bei der Fondsboutique Comgest, nimmt zu diesem Anlass die Textilbranche aus ESG-Gesichtspunkten unter die Lupe.Die Fast-Fashion-Industrie, die seit den 1990er Jahren einen rasanten Aufstieg erlebt habe, werde zunehmend kritischer gesehen. Anleger und Verbraucher würden die Umweltkosten der zu "Wegwerfartikeln" gewordenen Kleidung abwägen und mehr Transparenz und bessere Arbeitsbedingungen fordern. In der Branche bestehe nach wie vor erheblicher Verbesserungsbedarf, aber es gebe auch Marktteilnehmer, die auf nachhaltigeres Wirtschaften setzen und diesen Stakeholder-orientierten Ansatz erfolgreich bei den immer anspruchsvolleren Konsumenten vermarkten würden.Seit den Anfängen des Fast-Fashion-Handels in den 1990er Jahren sei die Zahl der pro Kopf verkauften Bekleidungsstücke sprunghaft gestiegen. In einigen Märkten gebe es zwar Anzeichen für eine Verlangsamung oder sogar Umkehr dieses Trends. Dennoch werde sich die Menge produzierter Kleidung voraussichtlich von 62 Millionen Tonnen im Jahr 2015 auf 102 Millionen Tonnen im Jahr 2030 erhöhen. Der Wandel bei den Anforderungen der Anleger und das geänderte Verbraucherverhalten würden dazu führen, dass ein wachsender Anteil dieser Kleidung nachhaltig produziert und nicht über klassische Vertriebswege abgesetzt werde. Branchenführer würden auf diese Trends reagieren und dürften in Anbetracht des fragmentierten Marktes mit dieser Strategie Marktanteile gewinnen.Die Lieferkette der Textilindustrie sei durch schlechte Arbeitsbedingungen und Niedriglöhne gekennzeichnet. Doch seit dem schockierenden Einsturz des Fabrikgebäudes Rana Plaza in Dhaka im Jahr 2013 hätten führende Unternehmen der Branche ihre Lieferantenbeziehungen neu gestaltet und begonnen, Anlegern die notwendigen Informationen zur Überprüfung ihrer Lieferkette zur Verfügung zu stellen. So habe H&M 2013 als erster Modehändler umfassenden Einblick in seine Lieferantenliste für mehr Produkttransparenz gegeben. Weitere Einzelhändler wie Primark und Inditex seien seinem Beispiel gefolgt. Auch Uniqlo aus Japan veröffentliche auf seiner Website vollständige Details zu seinen Fabriken und Baumwollspinnereien in China und Südostasien. WKN A1XFBJ ) am Ende um 40 Prozent einbrechen - was uns jäh vor Augen führt, wie sich ESG-Risiken finanziell äußerst schmerzhaft bemerkbar machen können, so die Experten von Comgest.