Kurzprofil Farfetch Ltd:



Farfetch Ltd (ISIN: KY30744W1070, WKN: A2N6CB, Ticker-Symbol: F1F. NYSE-Ticker: FTCH) ist eine weltweit führende Online-Plattform im Bereich Designer-Fashion mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und ist seit 2008 der Marktplatz für Luxusboutiquen aus der ganzen Welt. (21.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Farfetch-Aktienanalyse von BTIG:Marvin Fong, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von Farfetch Ltd (ISIN: KY30744W1070, WKN: A2N6CB, Ticker-Symbol: F1F. NYSE-Ticker: FTCH) weiterhin mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 10,00 USD auf 5,50 USD.Die Q2-Ergebnisse des Unternehmens im Kernmarkt seien "ok" gewesen, aber die Aussichten für die zweite Hälfte seien "schwach" gewesen, da Farfetch die GMV-Prognose für die Gruppe um 500 Mio. USD und für die digitale Plattform um etwa 350 Mio. USD nach unten korrigiert habe. Die Hauptverantwortlichen für den vorsichtigeren Ausblick für die organische Nachfrage seien die USA und China, die beide im Quartal im niedrigen einstelligen Bereich zurückgegangen seien, wobei China eine bemerkenswerte Umkehr erlebt habe. Längerfristig bleibe Fong positiv gegenüber Farfetchs globaler Präsenz eingestellt und merke an, dass sein Vertriebsmodell sich als Vorteil gegenüber Großhandelsmodellen erwiesen habe, während das Unternehmen immer noch mehrere Milliarden-Dollar-Märkte erschließen könne.Marvin Fong, Analyst von BTIG, stuft die Farfetch-Aktie nach wie vor mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 18.08.2023)Börsenplätze Farfetch-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Farfetch-Aktie:2,515 EUR +4,79% (21.08.2023, 18:28)