Kurzprofil Farfetch Ltd:



Farfetch Ltd (ISIN: KY30744W1070, WKN: A2N6CB, Ticker-Symbol: F1F. NYSE-Ticker: FTCH) ist eine weltweit führende Online-Plattform im Bereich Designer-Fashion mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und ist seit 2008 der Marktplatz für Luxusboutiquen aus der ganzen Welt. (21.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Farfetch-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Doug Anmuth, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Farfetch Ltd (ISIN: KY30744W1070, WKN: A2N6CB, Ticker-Symbol: F1F. NYSE-Ticker: FTCH) von "overweight" auf "neutral" herab, mit einem Kursziel von 6,00 USD statt 15,00 USD.Das Ausmaß der Schwäche im zweiten Quartal, der gesenkte Ausblick für 2023 und die eingeschränkte Visibilität dürften die Aktie kurzfristig unter Druck setzen. Anmuth sei "ermutigt", dass Farfetch daran arbeite, trotz einer kleineren Bruttowarenbasis ein positives EBITDA und einen freien Cashflow zu erzielen. Allerdings erweise sich das "Jahr der Umsetzung" des Unternehmens angesichts der Schwäche in den USA und China, der frühen Reebok-Partnerschaft, der Marke NGG und des Drucks des Großhandels als schwierig. Der Analyst weise darauf hin, dass Farfetch mehrere Quartale der Umsetzung benötige, um seine Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen.Doug Anmuth, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Farfetch-Aktie von "overweight" auf "neutral" herab. (Analyse vom 18.08.2023)