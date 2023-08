Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Farfetch-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Farfetch-Aktie:

2,60 EUR -40,71% (18.08.2023, 18:22)



NYSE-Aktienkurs Farfetch-Aktie:

2,84 USD -40,34% (18.08.2023, 18:11)



ISIN Farfetch-Aktie:

KY30744W1070



WKN Farfetch-Aktie:

A2N6CB



Ticker-Symbol Farfetch-Aktie:

F1F



NYSE-Symbol Farfetch-Aktie:

FTCH



Kurzprofil Farfetch Ltd:



Farfetch Ltd (ISIN: KY30744W1070, WKN: A2N6CB, Ticker-Symbol: F1F. NYSE-Ticker: FTCH) ist eine weltweit führende Online-Plattform im Bereich Designer-Fashion mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und ist seit 2008 der Marktplatz für Luxusboutiquen aus der ganzen Welt. (18.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Farfetch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Farfetch Ltd (ISIN: KY30744W1070, WKN: A2N6CB, Ticker-Symbol: F1F. NYSE-Ticker: FTCH) unter die Lupe.Farfetch habe die Anleger am Freitag tief enttäuscht. Zum einen sei der Umsatz im zweiten Quartal deutlich unter den Markt-Erwartungen geblieben. Zum anderen seien auch die weiteren Aussichten alles andere als berauschend. Folge: Die Farfetch-Aktie verliere gewaltig und ziehe auch andere Luxus-Werte mit nach unten.Konkret habe der Online-Händler von Designer-Mode die Prognosen für den wichtigen Bruttowarenwert und die Profitabilität zusammengestrichen. Zudem sei im zweiten Quartal der Umsatz um 13,5 Prozent hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. Börsianern zufolge seien die Nachrichten so gravierend, dass das Geschäftsmodell von Farfetch damit infrage gestellt werde. Es gehe weniger um die generelle Verfassung des Marktes für Luxus-Konsumgüter.Der Händler habe ergänzt, der Kurseinbruch bei Farfetch dürfte sich auch auf einen in der Schwebe befindlichen Deal mit Richemont auswirken, durch den das Unternehmen die Mehrheit an der Marke Yoox Net-a-Porter (YNAP) erwerben wolle. Investoren hätten sich nun gefragt, ob YNAP jemals profitabel werde und die Barmittel für eine gesicherte Zukunft ausreichten.Die US-Bank J.P. Morgan habe aufgrund der Nachrichten am Freitag ihren bisherigen Optimismus für die Aktien aufgegeben. Analyst Doug Anmuth gehe angesichts seiner Abstufung auf "neutral" davon aus, dass das schwache Quartal, der niedrigere Jahresausblick und eine nur begrenzte Planbarkeit der künftigen Entwicklung kurzfristig weiter auf den Papieren lasten werde. Vielleicht sei der erste Kurseinbruch übertrieben, aber es werde einige positive Quartale brauchen, um wieder Glaubwürdigkeit bei Anlegern zu erlangen.Die Zahlen seien bitter, die Aussichten katastrophal und das Chartbild sei zum Weinen. Kurzum: Anleger machen am besten einen Bogen um die Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2023)Mit Material von dpa-AFX