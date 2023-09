Börse Frankfurt-Aktienkurs Faraday Future-Aktie:

3,41 EUR -11,42% (11.09.2023, 08:11)



NASDAQ-Aktienkurs Faraday Future-Aktie:

3,89 EUR -3,34% (08.09.2023, 22:00)



ISIN Faraday Future-Aktie:

US3073595056



WKN Faraday Future-Aktie:

A3EJLD



Ticker-Symbol Faraday Future-Aktie:

5VF0



NASDAQ-Symbol Faraday Future-Aktie:

FFIE



Kurzprofil Faraday Future Intelligent Electric:



Faraday Future Intelligent Electric (ISIN: US3073595056, WKN: A3EJLD, Ticker-Symbol: 5VF0, NASDAQ-Symbol: FFIE) ist ein in Kalifornien ansässiges globales Ökosystem für intelligente Mobilität, das 2014 mit der Vision gegründet wurde, die Automobilbranche zu verändern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, entwickelt und konstruiert intelligente, vernetzte Elektrofahrzeuge der nächsten Generation. (11.09.2023/ac/a/n)







Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bronte Capital Management Pty eröffnet Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Faraday Future:Die Shortseller des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty attackieren die Aktien von Faraday Future Intelligent Electric (ISIN: US3073595056, WKN: A3EJLD, Ticker-Symbol: 5VF0, NASDAQ-Symbol: FFIE).Die Finanzprofis des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd mit Sitz in Bondi Junction, Australien, gehen am 08.09.2023 eine Netto-Short-Position in Höhe von 0,98% der Aktien von Faraday Future ein.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Faraday Future-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,98% der Faraday Future-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Faraday Future-Aktie: