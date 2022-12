Wann und wie können die Anteile verkauft werden?



Sowohl der Start des Investments als auch der Verkauf der Anteile können jederzeit zum tagesaktuellen Preis stattfinden.



Welche Gebühren erwarten Investoren?



Die Zeichnungsgebühr beträgt einmalig 5 % vom Investitionskapital. Dazu kommt jährlich eine Managementgebühr von 2 % und eine Performance-Gebühr von 20 % der Brutto-Rendite.



Mit welcher Performance kann ich rechnen?



Das Portfolio des FX Multi Fund for Alpha One hat in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche Performance von 22,28 % p.a. erzielt. Auch wenn dieser Umstand keine Garantie für zukünftige Erträge ist, so strebt das Management eine Zielrendite von 15 % bis 20 % p.a. an.



Wie können die hohen Renditen zustande kommen?



Die Entwicklung der Renditen stützt auf dem Algorithmus, der selbst vom Fondsmanagement entwickelt wurde. Zudem arbeiten laut Jan Thöndl die besten Trader der Welt an diesem Investmentfond mit, die durch ein 36-stufiges Auswahlverfahren das Team komplettieren.



Über die starke Ausrichtung auf die Risikoabsicherung ist ein Mechanismus entstanden, der potenzielle Verluste reduzieren kann. Die maximale Schwankungsbreite liegt dabei historisch bei 6 – 8 % und seit Januar 2022 bei lediglich 3 % (Stand: Q3/2022).



Die häufigste Frage: Wie sicher ist das eingelegte Geld?

Fondsmanager Jan Thöndl sieht den FX Multi Fund for Alpha One als Alphaanlage und weist darauf hin, dass alle Formen von Investments mit einem Risiko verbunden sind. "Die Gelder unterliegen den Kursschwankungen und den Entwicklungen am Markt. Jedoch ist das Kapital vor missbräuchlicher Verwendung geschützt. Denn weder der Fondsmanager noch die Trader haben einen direkten Zugriff auf das Kapital. Das Geld wird vom Investor auf das Bankkonto der Depotbank (Swissquote) überwiesen und von dort vom Fondsadministrator auf das Konto des Brokers. Dort handeln die Trader mit dem Geld gemäß der Anlagepolitik. Bei Auszahlungen geht das Geld wieder zur Depotbank und von dort direkt auf das Kundenkonto. (05.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In wenigen Tagen geht ein neuer alternativer Investmentfonds an den Start. Einige Investoren haben sich bereits für das neue Produkt am Finanzmarkt entschieden, andere hadern noch, weil einige Fragen offen sind. Fondsmanager Jan Thöndl, der Verantwortliche für die Investment-Strategie, stellt die Modalität des FX Multi Fund for Alpha One genauer vor, um den Anlegern eine Entscheidungshilfe zu geben. Denn der FX Multi Fund for Alpha One überzeugt mit einer neuartigen Investitionsmöglichkeit und bietet damit eine perfekte Grundlage für eine alternative Anlagestrategie.Investoren erhalten zunächst einen Zeichnungsschein, der von ihnen ganz einfach digital ausgefüllt werden kann. Darin geben sie neben den Daten zu Firma oder Person auch das Investitionsvolumen an. Im Anschluss erfolgt das Onboarding beim Fondsadministrator CC Fund Services, der auch den Know-Your-Customer-Prozess (KYC) sowie die Umsetzung der Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) verantwortet. Dazu ist es notwendig, dass der Kunde einige Unterlagen wie den Handelsregisterauszug, Reisepass, Vermögensnachweis etc. übermittelt. Thoendl Investments hat zu diesem Zweck eine verschlüsselte Leitung eingerichtet, damit diese vertraulichen Dokumente geschützt bleiben.Innerhalb von sieben bis zehn Tagen erfolgt die Überprüfung des Investors unter den Auflagen aller AML-Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche sowie dessen Identifikation. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Kunden die Verbindung zum Konto der Depotbank, auf die das Kapital zu überweisen ist.Erstinvestoren starten mit einem Kapital von mindestens 100.000 Euro. Ab dieser Summe kann eine Stückelung der Fondsanteile in Schritten zu 10.000 Euro erfolgen.Dies erfolgt durch die Thoendl Investments. Fondsmanager Jan Thöndl agiert ausschließlich nach den gesetzlichen Vorgaben und mit seinen eigens entwickelten Techniken. Unter anderem liegt ein neuartiges und hochmodernes Real-Time-Monitoring vor, das die Entwicklungen des Investments zu jeder Zeit überwacht. Alle wichtigen Informationen sowie ein monatliches Performance-Reporting an die Investoren resultieren daraus.