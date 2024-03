Börsenplätze FUCHS-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs FUCHS-Vorzugsaktie:

42,58 EUR -0,42% (18.03.2024, 12:35)



Xetra-Aktienkurs FUCHS-Vorzugsaktie:

42,60 EUR -0,14% (18.03.2024, 12:27)



ISIN FUCHS-Vorzugsaktie:

DE000A3E5D64



WKN FUCHS-Vorzugsaktie:

A3E5D6



Ticker-Symbol FUCHS-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS SE:



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. (18.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - FUCHS-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Schmierstoffherstellers FUCHS SE (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) unter die Lupe.Unser Depotwert FUCHS hat 2023 den Umsatz um rd. 4% auf 3,54 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Nachsteuerergebnis habe sich sogar um fast 9% auf 283 Mio. Euro verbessert. Neben einer Dividendenerhöhung auf 1,11 Euro (für die Vorzugsaktie) sei auch das EBIT-Ziel von 500 Mio. Euro für 2025 bestätigt worden.Für 2024 rechne das Management mit einem Umsatz "um 3,6 Mrd. Euro" und einem EBIT "um 430 Mio. Euro". Das entspreche einem geplanten Erlöszuwachs von knapp 2% und einem EBIT-Anstieg von gut 4%. Das liege dann doch ein wenig unter den bisherigen Schätzungen der Experten. Da das EBIT-Ziel für 2025 aber nochmals bestätigt worden sei, dürfte in den Planungen für das aktuelle Geschäftsjahr gegebenenfalls noch etwas Luft nach oben sein. Die Experten würden für 2024 einen Umsatz von 3,65 Mrd. Euro schätzen, bei einem EBIT von gut 437 Mio. Euro. Demnach wäre 2025 ein kräftiger Sprung um über 14% auf 500 Mio. Euro drin.FUCHS setze auf Optimierungen und Effizienzsteigerungen. Das solle langfristig die EBIT-Marge auf 15% heben. Das ambitionierte EBIT-Ziel für 2025 werde wohl nur über diese Effekte zu erreichen sein. Die Experten seien optimistisch. Technisch sei die Aktie aus einer Konsolidierung nach oben ausgebrochen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link