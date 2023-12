Tradegate-Aktienkurs FUCHS-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS SE:



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2022 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro an 34 Produktionsstandorten und mit 56 operativen Gesellschaften. (14.12.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS: Der Schmierstoffhersteller profitiert von Preiserhöhungen - AktienanalyseDer Schmierstoffhersteller FUCHS (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten dank Preiserhöhungen um sechs Prozent auf knapp 2,7 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bereinigt um negative Währungseffekte hätte das Plus sogar elf Prozent betragen. Noch besser sei es im Tagesgeschäft gelaufen. Das EBIT habe um elf Prozent auf 313 Mio. Euro zugelegt."Im Anschluss an ein gutes Halbjahr haben wir im dritten Quartal mit einem EBIT von 113 Mio. Euro einen neuen Spitzenwert erwirtschaftet", so CEO Stefan Fuchs. "Maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat die Region EMEA und zwar über alle Teilbereiche hinweg." Besonders stolz habe sich der Manager über die anhaltend positive Entwicklung beim Cashflow gezeigt. Nach neun Monaten hätten hier bereits 330 Mio. Euro zu Buche gestanden und damit 30 Mio. Euro mehr als ursprünglich für das gesamte Jahr veranschlagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS-Vorzugsaktie: