Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

28,84 EUR +0,77% (12.08.2022, 15:42)



Xetra-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

28,76 EUR +0,35% (12.08.2022, 16:14)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE000A3E5D64



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

A3E5D6



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (12.08.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB wird etwas zuversichtlicher - AktienanalyseDer Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) steigerte seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten dank höherer Verkaufspreise um 16 Prozent auf 1,64 Mrd. Euro und wird daher für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So sollten die Erlöse nun das obere Ende der Bandbreite von 3,0 bis 3,3 Mrd. Euro erreichen. Für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) peile das Unternehmen indes weiter das untere Ende der Spanne von 360 bis 390 Mio. Euro an. "Die massiven Preissteigerungen auf der Rohstoffseite halten uns in Atem", habe Unternehmenschef Stefan Fuchs gesagt. Die Kosten hätten sich in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent erhöht.Die Begeisterung über das höhere Umsatzziel habe sich daher in Grenzen gehalten. Statt zur Aktie sollten Anleger daher weiterhin zu Teilschutz-Investments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2022)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: