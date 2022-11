Xetra-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (11.11.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Chartanalyse von Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Schmierstoffherstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) charttechnisch unter die Lupe.Anfang November hätten sie die FUCHS PETROLUB-Aktie analysiert. Und zwar vor allem aus zweierlei Gründen: Zum einen aufgrund eines überzeugenden Chartverlaufs und zum anderen aufgrund einer objektiven Auswertung der 160 Titel aus DAX, MDAX und SDAX. Regelmäßig würden die Analysten die deutschen Standardwerte nach den Kriterien "Momentum" und "low volatility" mit dem Ziel durchleuchten, trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel zu identifizieren. Die Kombination aus objektiver Auswertung und dem Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf stelle einen vielversprechenden Analyseansatz dar. Aktuell verknüpfe die FUCHS PETROLUB-Aktie weiterhin "das Beste aus zwei Welten". Nach der "selling climax" vom Frühsommer und dem jüngst abgeschlossenen Doppelboden arbeite der Titel daran, das rechnerische Kursziel aus der unteren Umkehr von 35 EUR abzuarbeiten. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 37,80 EUR) markiere danach den nächsten Widerstand. Um die erfolgreiche Trendwende nicht zu gefährden, gelte es, in Zukunft nicht mehr unter die runde 30er-Marke zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link