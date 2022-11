Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

30,58 EUR +0,53% (04.11.2022, 08:53)



Xetra-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

30,62 EUR -0,65% (03.11.2022, 17:35)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE000A3E5D64



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

A3E5D6



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (04.11.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Vorzugsaktie des Schmierstoffherstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) unter die Lupe.Regelmäßig filtern die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Relative Stärke (Levy) und deren Schwankungsintensität. Sie würden also die Faktoren "Momentum" und "low volatility" kombinieren, mit dem Ziel trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel zu identifizieren. Diese objektive Auswertung würden die Analysten gerne als Vorselektion nutzen. Im zweiten Schritt würden sie einen Abgleich mit der konkreten charttechnischen Ausgangslage durchführen. Letztere wisse bei der FUCHS PETROLUB-Aktie ebenfalls zu gefallen. So hätten sich die Tiefs der letzten zehn Jahre bei rund 25 EUR zuletzt als tragfähige Unterstützung erwiesen. Doch nicht nur das: Auf dieser Basis habe der Titel vielmehr eine Trendwende in Form eines klassischen Doppelbodens ausprägen können. Die untere Umkehr werde dabei durch das höchste Wochenvolumen der Historie bestätigt - die Umsatzentwicklung spreche also für eine sog. "selling climax". Aus der Höhe des Trendwendemusters ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 5 EUR bzw. ein Kursziel von knapp 35 EUR.Um die untere Umkehr nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr unter die Marke von 29 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 04.11.2022)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: