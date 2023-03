Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

36,72 EUR -2,60% (13.03.2023, 12:22)



Xetra-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

36,72 EUR -3,16% (13.03.2023, 12:35)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE000A3E5D64



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

A3E5D6



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.100 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. (13.03.2023/ac/a/d)



Unser Depotwert FUCHS hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 stark preisgetrieben um 19% auf 3,4 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Wegen überproportional gestiegener Kosten habe der Jahresüberschuss nur um 2% auf 260 Mio. Euro zugelegt. Der Ausblick für 2023 sei durchwachsen, passe aber zum Mittelfrist-Ziel für 2025.2023 solle der Umsatz rund 3,6 Mrd. Euro und das EBIT rund 390 Mio. Euro erreichen. Das sei zwar etwas weniger, als von den Experten erhofft, aber kein Beinbruch. Denn 2023 dürften weitere Kostensteigerungen bei Personal und in der Logistik auf dem Ergebnis lasten. Am Mittelfrist-Ziel für 2025, das EBIT auf 500 Mio. Euro zu steigern, werde nicht gerüttelt. Bilanziell sei FUCHS unverändert stark aufgestellt. Zwar sei die Eigenkapitalquote leicht auf 73% (zuvor: 76%) gesunken, dies sei überwiegend auf die überproportional gestiegenen Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen. Das Eigenkapital habe sich in Summe um 5% auf über 1,8 Mrd. Euro verbessert. Für die Aktionäre solle die Dividende um knapp 4% auf 1,07 Euro je Vorzugsaktie steigen.Viele Rohstoffe, die FUCHS verwende, seien vom Rohölpreis abhängig. Mitunter könnten Preiserhöhungen nur mit Zeitverzögerung an Kunden weitergegeben werden.