Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

34,54 EUR +0,29% (08.06.2023, 10:48)



Xetra-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

34,50 EUR +0,12% (08.06.2023, 10:26)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE000A3E5D64



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

A3E5D6



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.100 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. (08.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB: Guter Jahresstart - AktienanalyseDer Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) ist mit einem Umsatz- und Gewinnplus ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBIT sei um elf Prozent auf 103 Mio. Euro geklettert. Bei den Erlösen sei es um 16 Prozent auf 936 Mio. Euro nach oben gegangen. Unter dem Strich habe nach Steuern ein Gewinn von 73 Mio. Euro gestanden - ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr."Die im Jahresverlauf 2022 aufgrund stark gestiegener Rohstoffkosten sowie hoher Inflationsraten notwendigen Preisanpassungen wirken und ermöglichen im Vorjahresvergleich eine Steigerung des Bruttoergebnisses und darüber hinaus auch die Deckung der inflationsbedingten Kostensteigerungen, vor allem im Bereich der Energie-, Personal- und Frachtkosten", habe Unternehmenschef Stefan Fuchs erklärt - und habe die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der Umsatz solle demnach weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich auf etwa 3,6 Mrd. Euro steigen. Dazu sollten sowohl höhere Mengen als auch die angestoßenen Preiserhöhungen beitragen. Beim EBIT stünden rund 390 Mio. Euro im Plan. Der freie Cashflow vor Akquisitionen werde bei circa 250 Mio. Euro erwartet nach nur 61 Mio. Euro im Jahr zuvor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: