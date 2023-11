Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. (06.11.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Schmierstoffherstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) unter die Lupe.Unser Depotwert FUCHS bleibt in den ersten neun Monaten 2023 auf Kurs: Dem preisgetriebenen Umsatzzuwachs um 6% stand ein überproportionaler Anstieg beim Nachsteuerergebnis um 10% auf 219 Mio. Euro gegenüber, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Die Ziele für Umsatz ("um 3,6 Mrd. Euro") und EBIT ("um 390 Mio. Euro") seien bestätigt worden.Der freie Cashflow vor Akquisitionen habe 330 Mio. Euro (9M 2022: -31 Mio. Euro) erreicht. Das Ziel von 300 Mio. Euro für 2023 sei jetzt auf 380 Mio. Euro erhöht worden und eröffne zukünftig Spielraum für weitere Zukäufe. In Summe würden die Zahlen eindrucksvoll zeigen, dass es dem Unternehmen erneut gelungen sei, die steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie durch höhere Verkaufspreise an die Abnehmer weiterzugeben. Durch die weltweite Aufstellung erwirtschafte FUCHS allerdings Erlöse in Hochinflationsländern, für die mitunter kein Hedging möglich sei. Im Neunmonatszeitraum sei es infolge negativer Währungseffekte zu Belastungen gekommen, die aber insgesamt überschaubar geblieben seien.Die Neunmonatszahlen von FUCHS seien sehr positiv im Markt angekommen. Starke Schwankungen bei Rohstoffpreisen könnten stichtagsbezogen immer wieder zu Ausreißern nach oben oder unten in den Quartalsergebnissen führen. Mittelfristig sollte sich die starke Aufstellung durchsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link