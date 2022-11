Der Zusammenbruch von FTX sei ein weiteres Ereignis, das die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden auf Kryptowährungen lenke und sie wahrscheinlich dazu veranlassen werde, aggressiver zu intervenieren. Heute habe Bloomberg berichtet, dass das US-Justizministerium und die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Untersuchung gegen FTX eingeleitet hätten. Das WSJ berichte, dass die beiden Institutionen voraussichtlich zusammenarbeiten würden, um den Fall schneller zu lösen. Die SEC, die in der Kryptowelt einen schlechten Ruf habe, führe immer noch eine separate Untersuchung durch, die feststellen solle, ob die von FTX gehandelten Vermögenswerte Wertpapiere seien. Auch die Federal Trade Commission (CFTC) habe eine separate Untersuchung eingeleitet. Der Konkurs von FTX habe es bereits geschafft, im US-Senat zum Thema zu werden. Elizabeth Warren von der Demokratischen Partei habe auf die "alarmierende Notwendigkeit" einer strengen Regulierung des Kryptowährungsmarktes hingewiesen. SEC-Chef Gary Gensler habe gesagt, dass die Konkurse von FTX und Alameda Research Ereignisse seien, die im Grunde als eine "Erweiterung" der vorherigen Konkurswelle vom Mai und Juni dieses Jahres betrachtet werden könnten.



Was komme als Nächstes?



Man könne mit einer langwierigen FTX-Untersuchung, Aussagen von Sam Bankman-Fried und einem Dominoeffekt rechnen, der wahrscheinlich nicht an der Branche vorbeigehen werde, auch wenn noch unklar sei, wie tief dieser reichen werde. Es bestehe der Hauch einer Chance, dass er nicht so verhängnisvoll sein werde wie der Luna-Crash im Mai dieses Jahres. Laut den Analysten von JP Morgan werde das aktuelle Ausmaß der Insolvenzen nicht größer sein als das vorherige, da die überwiegende Mehrheit der fehlgeleiteten Unternehmen es bereits geschafft habe, während der ausgelösten Liquiditätskrise "überzuschwappen". Es sei zu erwarten, dass auch andere Kryptowährungsbörsen wie Kraken, OKX oder sogar Binance von den Aufsichtsbehörden "an die Wand gedrückt" würden und gezwungen seien, ihre Sicherheiten und ihre finanzielle Situation zu melden.



Wie werde sich das auf den Kryptomarkt als Ganzes auswirken?



Der fast ausgemachte Zusammenbruch von FTX und dem Alameda Research-Fonds sowie das wachsende Interesse des Justizministeriums an dem Fall könnten weitere Probleme für Altcoins und verschiedene Arten von Investmentfonds ankündigen, die auf dem Kryptowährungsmarkt tätig seien. Der Deleveraging-Prozess könnte Tage dauern, und einige der betrügerischen oder schlecht verwalteten Projekte würden sich wahrscheinlich am Vorabend des Zusammenbruchs wiederfinden. So hätten zum Beispiel Giganten wie BlackRock und Temasek in das FTX-Geschäft investiert, aber auch kleinere Fonds wie Sequoia Capital (400 Millionen Dollar an Finanzmitteln) und Paradigm (420 Millionen Dollar an Finanzmitteln). Bereits heute habe Sequoia mitgeteilt, dass ihre Investition bereits wertlos geworden sei. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass die Regulierungsbehörden erneut Stablecoins unter die Lupe nehmen wollten - vor allem Tether, dessen USDT-Token immer noch das größte "digitale Äquivalent" des US-Dollars auf dem Kryptowährungsmarkt sei, obwohl er bekanntlich keine 1:1-Deckung habe.



Für den Aktienmarkt wäre FTX zwar kein sehr bedeutendes Unternehmen, wenn man seine Kapitalisierung und die Anzahl der Verbindlichkeiten betrachte, aber für die Kryptowährungsbranche, die insgesamt fast 800 Milliarden Dollar wert sei, sei es in der Tat ein Riese. Das Ausmaß des Zusammenbruchs sei, auf die Branche übertragen, vergleichbar mit dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Der Zusammenbruch der Börse werfe ein Schlaglicht auf ein bedeutendes Problem für die Branche, nämlich den Betrieb von unregulierten, treuhänderischen Börsen auf dem Kryptowährungsmarkt. Das Vertrauen, das die Krypto-Community ursprünglich in dezentralisierte Institutionen gehabt habe, die ein Leuchtturm der finanziellen Freiheit sein sollten, sei wieder einmal schwer beschädigt worden. (10.11.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



