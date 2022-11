FTT-Kurs 3,55 € mit 5,97 % Zuwachs

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Was für ein Tag! Was für extrem spannende Stunden, in denen sich der Kryptomarkt gerade befindet! Nach der FTX-Pleite drehen die Kurse durch, die News überschlagen sich und auf Twitter sind bestehende Krypto-Börsen um Transparenz bemüht.. Das hat sich auch im FTT-Kurs widergespiegelt, denn der wechselte ab ca. 15 Uhr von Rot in Grün. Anleger atmen erleichtert auf oder droht noch mehr Unheil?So ein Kurschart sieht man selbst im Kryptomarkt ausgesprochen selten. Die letzten 4 Tage decken sich 1:1 mit den Geschehnissen am Markt.. Beide Unternehmen gehören Sam Bankman-Fried, in Twitter unter SBF aktiv. Zunächst ging der FTT-Kurs leicht ins Minus, während sich SBT und CZ, CEO von Binance, mit Worten bekämpften.Auf Twitter entbrannte ein heftiges Wortgefecht, in dem der eine (SBF) dem anderen (CZ) vorwarf, die Gerüchte ausAufkauf der Voyager-Anteile zu streuen. In einer Auktion erhielt SBT statt CZ den Zuschlag nach Höchstgebot. Der FTT-Kurs sank weiter und fand am 09. November schließlich zunächst seinen Tiefpunkt.Die gesamte Kryptobranche zeigte sich mehr als überrascht, wilde Spekulationen über eine Absprache hinter dem Rücken der Öffentlichkeit machten die Runde. SBF sparte nicht mit Worten, den ehemals "verhassten" Konkurrenten als Retter in der Not und Held der ins Sinken geratenen Krypto-Börse zu feiern.CZ betonte seinerseits in verschiedenen Tweets, dass alle Teilnehmer im Markt zusammenarbeiten müssten,Nur kurze Zeit später gab es die ersten US-Nachrichtenportale, die sich auf nicht öffentliche Kontaktpersonen beriefen, die das Scheitern der Übernahme durch Binance vorhersagten. Kurze Zeit später platzte zunächst die Nachricht auf den Markt, dass am Dienstag das gesamte Legal-Team von FTX zurückgetreten war.Am gestrigen Mittwoch, 09. November 2022, rumorte es fast den ganzen Tag.Kurz danach war es dann so weit und CZ verkündete den Rücktritt von den Kaufabsichten durch Binance. Die Nummer war wohl zu groß für ihn, offenbargesorgt hatten. Sam Bankman-Fried galt bis dato als der reichste Milliardär unter 30.Jetzt ist SBF der Milliardär, der in 24 Stunden rund 96% seines Vermögens verloren hat – so viel und so schnell wie niemals jemand zuvor.Die Webseite war plötzlich nicht mehr erreichbar, ebenso wie die von Alameda Research. Zu diesem Zeitpunkt war aber auch dem positivsten Anleger klar, hier steht der Krypto-Crash schlechthin in den Startlöchern.. Der nächste Tag, der 10. November 2022, verlief ebenfalls unruhig.Lange Statements, teilweise geleakt, wurden von SBF veröffentlicht. CZ versuchte zu erklären, wasUm eine FTT-Token Kurs-Prognose zu erstellen, müssen alle Ereignisse der letzten Zeit, aber auch historische Daten berücksichtigt werden. Wie es mit FTX weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Fest scheint aber zu stehen, dass. Fest steht aber auch, dass FTT am 09. September 2022 bei über 65 € notierte, was angesichts dynamischer Märkte eher für einen robusten Coin steht.