Der im Fall FTX zuständige Staatsanwalt Damian Williams habe derweil seine Aufforderung an weitere Beteiligte erneuert, an der Aufklärung mitzuwirken. "Wenn Sie an einem Fehlverhalten bei FTX oder Alameda beteiligt waren, ist es jetzt an der Zeit, die Sache aufzuklären. Wir handeln schnell und unsere Geduld ist nicht ewig."



Auf die Kurse am Kryptomarkt hätten die jüngsten Entwicklungen um Bankman-Fried keine unmittelbaren Auswirkungen mehr. Zwar würden am Donnerstagnachmittag die roten Voreichen überwiegen. Auf Sicht der letzten Tage lasse sich bei den meisten Top-Coins jedoch ein erneuter Stabilisierungsversuch auf niedrigem Niveau beobachten.



Die Angst vor einer Pleitewelle am Kryptomarkt als Folge des FTX-Fiaskos schwebe aber weiterhin wie ein Damoklesschwert über dem Kryptomarkt. Zudem dürfte der regulatorische Druck auf den Sektor nun massiv zunehmen. Ob diese Risiken auf dem aktuellen Niveau bereits vollständig eingepreist seien und wann die ersehnte Trendwende bei Bitcoin & Co gelinge, sei vor diesem Hintergrund ungewiss. Neueinsteiger würden daher an der Seitenlinie bleiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der spektakulären Pleite der Kryptobörse FTX und seiner Verhaftung auf den Bahamas sei Gründer und Ex-CEO Sam Bankman-Fried am Mittwochabend in die USA ausgeliefert worden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dort solle der 30-Jährige u.a. wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt werden. Zwei seiner engsten Vertrauten hätten sich derweil bereits schuldig bekannt.Nachdem Bankman-Fried am 12. Dezember auf Bitten der US-Behörden an seinem Wohnsitz auf den Bahamas festgenommen worden sei, sei es am Mittwoch nach New York überstellt worden und solle am heutigen Donnerstag erstmals vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen. Der Gründer und Ex-CEO der Kryptobörse FTX solle dort in acht Punkten angeklagt werden. Ihm drohe bei einer Verurteilung eine lange Haftstrafe.Zwar stünden die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Börsenaufsicht am Anfang, doch für das einstige Krypto-Wunderkind sehe es schon jetzt düster aus. Laut Medienberichten hätten sich zwei seiner engsten und dienstältesten Mitarbeiter bereits des Betruges schuldig bekannt und erklärt, mit der Staatsanwaltschaft kooperieren zu wollen. Dabei solle es sich um FTX-Mitgründer Andrew Wang und Caroline Ellison, ehemals CEO der Trading-Firma Alameda Research, handeln.Der Deal mit der Staatsanwaltschaft könnte Ellison und Wang vor langen Haftstrafen bewahren. Beide seien gegen Zahlung einer Kaution auch schon wieder auf freiem Fuß. Während es danach aussehe, als könnten die beiden ihren Kopf aus der Schlinge ziehen, ziehe sich die um den Hals von Bankman-Fried immer weiter zu.Der ehemalige US-Bundesstaatsanwalt Paul Pelletier werte die Schuldbekenntnisse als schlechte Nachricht für Bankman-Fried. Die Verteidiger wüssten, dass Angestellte, die frühzeitig kooperieren würden, von der Staatsanwaltschaft die besten Deals erhalten, habe er gegenüber Bloomberg erklärt.